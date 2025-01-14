75 مستوطناً يقتحمون ساحات المسجد الأقصى صباح اليوم

اقتحم 75 مستوطناً صباح اليوم ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اقتحموا الأقصى من باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية استفزازية في الساحات الشرقية للمسجد.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى، واعتقلت عددًا من الشبان الفلسطينيين في محاولة لمنعهم من التصدي لاقتحامات المستوطنين. تأتي هذه الاقتحامات في وقت يعاني فيه المسجد الأقصى من محاولات متواصلة لتغيير الوضع القائم فيه، في ظل استمرار السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تهويد المدينة المقدسة.

ويواصل الفلسطينيون، سواء من سكان القدس أو الزوار والمصلين، تصديهم لهذه الاقتحامات من خلال التواجد في المسجد الأقصى والمشاركة في الدفاع عنه، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تبعات هذه الانتهاكات على الوضع الديني والتاريخي للمقدسات الإسلامية في القدس.