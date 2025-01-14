حماس: الاحتلال يفرض وقائع جديدة في القدس

اعتبر مسؤول مكتب القدس في حركة حماس، هارون ناصر الدين، أن الاحتلال يستغل كل فرصة، لفرض وقائع جديدة في الأقصى والقدس.

ودعا ناصر الدين، في بيان له، الثلاثاء، إلى ضرورة النفير وتكثيف الحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، والتصدي لمخططات التهويد.

وقال إن انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المسجد الأقصى والمدينة المقدسة، تستوجب تكثيف التواجد في ساحات المسجد وإعماره، وحمايته من العدوان المتواصل بحقه.

وأضاف أن اقتحامات المستوطنين للأقصى هي استمرار لجرائم حكومة الاحتلال المتطرفة بحق شعبنا ومقدساته.

وأوضح ناصر الدين أن عمليات الهدم وإخطاراتها في المدينة المقدسة وبلداتها، هي استمرار لسياسة التهجير والتطهير العرقي بحق شعبنا في كل مكان، مؤكدا ضرورة رص الصفوف وتوحيد البوصلة نحو القدس ونصرتها.

ودعا أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والداخل المحتل للحشد والرباط في ساحات الأقصى، وتكثيف حملات شد الرحال إلى المسجد من الأماكن كافة.

وشدد قيادي حماس على أن نصرة المسجد الأقصى واجب ديني ووطني وأخلاقي، خاصة في هذه المرحلة التي تتمادى فيها حكومة الاحتلال وجماعات المستوطنين في انتهاكاتهم بحق المقدسات وفرض وقائع جديدة فيها.

واقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات ترافقهم قوات من جيش وشرطة الاحتلال، ونفذوا جولات في ساحاته وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتنفذ جماعات المستوطنين اقتحامات يومية للمسجد الأقصى على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتكريس التقسيم الزماني داخل المسجد الأقصى.

وبالتزامن مع الاقتحامات تشدد قوات الاحتلال إجراءاتها وقيدها على دخول المصلين للمسجد الأقصى وحرمان أعداد كبيرة من المقدسيين من دخوله، ضمن سياسة الإبعاد والتضييق المفروضة عليهم.

وبحسب إحصاءات إعلامية منشورة، فقد سجلت الاقتحامات رقمًا قياسيًا خلال العام 2024 مقارنة الأعوام السابق، حيث اقتحم باحات المسجد الأقصى 59 ألفا و911 مستوطنا موزعين على 256 اقتحاما.