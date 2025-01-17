كيف استقبل الأسرى اتفاق وقف الحرب على غزة وصفقة التبادل؟

كشف الأسير المحرر إبراهيم دويكات من نابلس، عن الأجواء التي عاشها الأسرى في سجون الاحتلال لحظة الإعلان عن الاتفاق على وقف الحرب على غزة وصفقة تبادل للأسرى.

وقال دويكات، إن الإعلات عن الاتفاق رفع معنويات الأسرى بشكل كبير، وأنساهم القهر والجوع والذل الذي عاشوه في سجون الاحتلال.

وأوضح أن تفكير الأسرى بات في الحرية، ولحظة الفرج بعد كل المعاناة التي تعرضوا لها بسبب القمع والتنكيل من قوات الاحتلال.

وأضاف دويكات أن الأسرى باتوا ينتظرون لحظة الفرج، ويعيشون على أمل الحرية والخلاص من قيد السجان وظلمة السجن.

وحول كيفية وصول المعلومات للأسرى، أوضح المحرر دويكات أن قيادة الأسرى تلقت معلومات قبل أيام بقرب التوصل لاتفاق.

وأشار إلى أن إدارة السجون هددت قيادات الأسرى، بتدخل قوات القمع في حال احتفال الأسرى بالاعلان عن اتفاق وصفقة تبادل.

وتعد قضية الأسرى إحدى مكتسبات اتفاق وقف الحرب، حيث سيتم تحرير نحو 1700 أسير معظمهم من قطاع غزة بما فيهم جميع النساء والأطفال الذين اعتقلوا خلال الحرب.

كما سيتحرر 250 أسيراً من أصل 550 من معتقلي المؤبدات في سجون الاحتلال خلال المرحلة الأولى.

وستحتفظ المقاومة بجميع جنود وضباط جيش الاحتلال الأحياء والأموات في الأسر لضمان تحقيق منجزات كبيرة خلال المرحلة الثانية والثالثة من الاتفاق.