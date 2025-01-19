ترقب حذر للدقائق الأخيرة ما قبل الإعلان عن الهدنة: حرب الإبادة في يومها الـ471

يعيش سكان قطاع غزة حالة من الترقب الحذر في الدقائق الأخيرة قبل الإعلان عن سريان الهدنة، بعد 471 يوماً من حرب الإبادة التي خلفت دماراً واسعاً وخسائر بشرية فادحة.

واستشهد 117 فلسطينياً منذ لحظة إعلان اتفاق وقف إطلاق النار ، منهم 30 طفلاً و32 امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 266 جريحاً.

ومن بين الشهداء، سقط 14 شهيداً في مدينة خان يونس، بينما ارتفع عدد الشهداء في مدينة غزة إلى 91 شهيداً، وسقط 10 شهداء في منطقة الوسطى، بينما ارتقى شهيدان في مدينة رفح.

وفي الوقت الذي ينتظر فيه سكان غزة سريان الهدنة، تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية شن غارات عنيفة على تل السلطان غرب مدينة رفح، بينما تستمر المدفعية الإسرائيلية في قصف مناطق الصفطاوي والكرامة شمال غربي مدينة غزة. كما استهدفت طائرات الاحتلال مستودع ثلاجات كهربائية قرب مطاحن السلام في دير البلح وسط قطاع غزة، في ظل تجدد إطلاق النار من الزوارق الحربية الإسرائيلية تجاه شاطئ بحر المحافظة الوسطى.

وفي تطور آخر، أفادت قناة 11 العبرية بأن لواء جفعاتي الإسرائيلي انسحب من قطاع غزة بعد نحو عام ونصف من القتال، في وقتٍ حساس حيث يترقب الجميع إعلان سريان الهدنة في هذا اليوم الحاسم.

ووصلت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023م إلى 46,899 شهيداً و110,725 إصابة، في واحدة من أعنف الحروب التي شهدها القطاع.