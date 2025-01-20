الاحتلال يشدد إجراءاته على حواجز الضفة

فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، إجراءات مشددة على الحواجز بالضفة الغربية المحتلة، وأغلقتها أمام حركة المواطنين.

وتسببت إجراءات الاحتلال القمعية على حواجز الضفة بمنع وصول عدد كبير من الأسى والأسيرات المحررين بصفقة التبادل إلى منازلهم عقب الإفراج عنهم في ساعة متأخرة من الليلة الماضية.

ووفق مصادر خاصة فإن عددًا كبيرا من الأسرى وعائلاتهم اضطروا للمبيت في مدينة رام الله، لعدم قدرتهم على الوصول لمدنهم وبلداتهم في الضفة عقب إغلاق الحواجز، إضافة للاعتداءات التي شنها المستوطنين على الطرقات وفي البلدات بالضفة والتي أسفرت عن استشهاد طفل وإصابة نحو 10 آخرين.

وأشار مراسلنا، إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز المحيطة بمدن رام الله ونابلس وأريحا وشدتت من أجراءاتها على جميع الحواجز المنتشرة بالضفة الغربية ما تسبب باحتجاز المواطنين لساعات طويلة من بينهم أسرى محررين وعائلاتهم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال واصلت إغلاق الحواجز المحيطة بمدينة أريحا منذ مساء أمس، مشيرة إلى أن المئات أمضوا الليل عالقين بمركباتهم.