الاحتلال يمنع احتفالات الأسرى في الضفة الغربية

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم العبرية " أن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد أصدر أوامر لرئيس الأركان باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار الاحتفالات والمواكب التي تخرج احتفالًا بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووفقًا للتوجيهات، سيتم استهداف أي فلسطيني مسلح يشارك في هذه المواكب، في إطار حملة تهدف إلى منع أي تحركات قد تزعزع الأمن في المنطقة على حد تعبيره.

يأتي هذا القرار بعد تزايد الاحتفالات التي شهدتها بعض المدن الفلسطينية إثر اتمام المرحلة الأولى بالإفراج عن 90 أسيرة فلسطينية ضمن صفقة "طوفان الأحرار".