إصابة صياد بجروح خطيرة إثر إطلاق قذيفة من بوارج الاحتلال على قوارب الصيد غرب غزة.

أصيب أحد الصيادين الفلسطينيين بجروح خطيرة، اليوم الاثنين، إثر إطلاق قذيفة من بوارج الاحتلال الإسرائيلي استهدفت قوارب الصيد في بحر مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وذلك بعد يومين من بدء سريان وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل.

وأكدت مصادر محلية أن الصياد تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين استنكرت الأوساط الفلسطينية هذا الخرق للتهدئة، الذي وقع رغم مرور 48 ساعة على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. يأتي هذا الاعتداء ضمن سلسلة من الهجمات على الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة، وهو ما يعكس استمرار التصعيد الإسرائيلي رغم إعلان التهدئة.