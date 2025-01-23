سرايا القدس: السلطة مستمرة في مهمتها المشتركة مع المحتل

اعتبرت سرايا القدس – كتيبة جنين أن السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية تستمر في مهمتها لمشتركة مع جيش الاحتلال في ملاحقة المقاومين بمخيم جنين.

وقالت السرايا في بيان لها: “في ظل المعركة التي يخوضها مقاتلونا بكل بسالة وعنفوان تستمر السلطة في مهمتها المشتركة مع قوات العدو، وملاحقة المقاومين ومطاردتهم واعتقالهم لتخفيف المهمة على العدو”.

وأضافت: “إن الهدف الذي يسعى لتحقيق الاحتلال من خلال جرائمه في الضفة الغربية وتحديداً مخيم جنين أحلام المتطرفين بفرض السادة على الضفة”

هذا وكشفت وسائل إعلام عبرية صباح أمس الأربعاء، أن تعاوناً أمنياً يجري بين أجهزة السلطة وتحديداً جهاز المخابرات الذي يرأسه ماجد فرج وبين جيش الاحتلال لملاحقة المقاومين في جنين.

وأفادت تلك الوسائل أن ماجد فرج أصدرت تعليمات لعناصره باعتقال أو اغتيال كل مسلح يخرج من مخيم جنين الذي يتعرض لحصار خانق من قبل جيش الاحتلال الذي يواصل فيه عمليته لليوم الثاني على التوالي.