وفد من (حماس) يزور مصر ويلتقي الأسرى المحررين

أكد الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، أن وفدًا قياديًا من الحركة سيتوجه إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية، حيث سيعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين.

وأوضح قاسم في تصريح له أن الوفد، الذي يترأسه محمد درويش، رئيس المجلس القيادي ورئيس مجلس الشورى لحركة حماس، سيكون في استقبال الأسرى المبعدين المتوقع وصولهم إلى قطاع غزة ضمن عملية التبادل الثانية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أفرجت عن 200 أسير فلسطيني من أصحاب الأحكام العالية والمشددة، في إطار صفقة تبادل الأسرى التي دخلت حيز التنفيذ يوم الأحد الماضي. وتمت هذه الصفقة برعاية كل من قطر ومصر والولايات المتحدة، حيث تم تبادل الأسرى مقابل 4 مجندات إسرائيليات