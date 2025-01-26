السلطات السويسرية تعتقل علي أبو نعمة قبيل مشاركته في فعالية تضامنية مع فلسطين



اعتقلت الشرطة السويسرية المدير التنفيذي لموقع الانتفاضة الإلكترونية، علي أبو نعمة، قبيل مشاركته في فعالية تضامنية مع القضية الفلسطينية بمدينة زيورخ. ووفقًا لمصادر مطلعة، تم احتجاز أبو نعمة بعد استجوابه عند وصوله إلى مطار زيورخ يوم الجمعة، حيث خضع لتحقيق استمر لساعة قبل السماح له بدخول البلاد.

عملية الاعتقال، التي جاءت في سياق جولة خطابية كان يجريها أبو نعمة في أوروبا، أثارت انتقادات واسعة، حيث اعتبرها نشطاء حقوقيون ومؤسسات إعلامية استجابة واضحة لحملات التحريض الإسرائيلية المتزايدة ضد المدافعين عن القضية الفلسطينية.

وأشار متحدث باسم الانتفاضة الإلكترونية إلى أن اعتقال أبو نعمة يعكس تصعيدًا ملحوظًا في استهداف الصحفيين والنشطاء من قبل الحكومات الغربية، في محاولة لتقييد حرية التعبير وقمع التضامن مع الشعب الفلسطيني. وأضاف المتحدث: “الصحافة ليست جريمة، ومناصرة حقوق الإنسان ليست جريمة”.

يُذكر أن اعتقال أبو نعمة يأتي في أعقاب سلسلة من الاعتقالات والمضايقات التي تعرض لها نشطاء وصحفيون مؤيدون لفلسطين في أوروبا خلال العام الماضي، بما في ذلك الصحفي آسا وينستانلي في بريطانيا، الذي داهمت السلطات منزله وصادرت أجهزته الإلكترونية دون توجيه أي تهم له.

هذا وقد طالب عدد من المؤسسات الحقوقية الدولية السلطات السويسرية بالإفراج الفوري عن أبو نعمة وضمان احترام حرية التعبير وحقوق الصحفيين.