بدء عودة آلاف النازحين إلى شمال قطاع غزة

توافد آلاف الفلسطينيين النازحين وسط وجنوب قطاع غزة، صباح اليوم الإثنين، في مشهد مهيب عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين، للعودة إلى شمال القطاع بعد عامٍ وأربعة أشهر من النزوح القسري.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية منتصف الليلة، عن السماح للنازحين في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة بالعودة إلى ديارهم شمالاً بدءاً من الساعة السابعة من صباح اليوم للمشاة عبر شارع الرشيد غرباً، والساعة التاسعة صباحاً للمركبات من شارع صلاح الدين.

وسار النازحون مشياً انطلاقاً مُكبِّرين من منطقة "تبة النويري" غرب مدينة النصيرات، مروراً بمحور نتساريم، بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي منه.

وبدت علامات الفرحة والابتهاج على وجوه النازحين العائدين إلى ديارهم؛ إذ رفع أحد الشبان لافتةً كُتِب عليها: "لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة"، وآخر يرفع شارة النصر وهو على مشارف المدينة.

وشهدت "تبة النويري" -أولى نقاط الانطلاق إلى شمال قطاع غزة-، حشوداً غفيرة من النازحين منذ مساء السبت، حيث قضى المواطنون لياليهم في العراء ينتظرون السماح لهم بالمرور.

وكان من المقرر عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة صباح أمس الأحد، إلا أن مماطلةً إسرائيلية بشأن المحتجزة لدى فصائل المقاومة أربيل يهود، حالت دون ذلك، في خرقٍ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتوصل الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي بجهود الوسطاء إلى تفاهم يقضي بالإفراج عن المحتجزة أربيل يهودا واثنين من أسرى الاحتلال قبل يوم الجمعة القادم، و3 أسرى إضافيين يوم السبت.