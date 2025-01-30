المقاومة توقع قوات الاحتلال بكمين محكم في جنين

استهدفت المقاومة ناقلة جند لقوات الاحتلال، بعبوة ناسفة ثقيلة عند دوار الحصان في محيط مخيم جنين.

وذكرت مصادر محلية، بأن المقاومة فجرت عبوة ناسفة بآلية الاحتلال بمحيط محور الحصان، لقطع طريق قوة النجدة والإسناد التي هبت لإنقاذ قوة أخرى وقعت في حقل من النيران خلال محاولتها التحصن في أحد منازل المخيم.

وكان جدي قد قتل جندي إسرائيلي قد قتل وأصيب آخرون صباح اليوم ، في كمين للمقاومة في مخيم جنين.

وذكرت منصات المستوطنين أن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب آخرون بجراح خطيرة في حدث صعب بمخيم جنين.

وأظهر مقطع مصور طائرة عسكرية إسرائيلية وهي تنقل إصابات في صفوف الجنود بعد كمين للمقاومة في مخيم جنين.

يذكر أن قوات الاحتلال تحاصر المخيم بشكل كامل منذ عشرة أيام وتعرقل وصول الإسعاف إلى داخله كما تمنع الطواقم الصحفية من الدخول إليه للتغطية.

وبلغ عدد الشهداء في جنين إلى 18 شهيدا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على المدينة ومخيمها، وملاحقة أجهزة السلطة للمقاومين.