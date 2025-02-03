اشتباكات مع قوات الاحتلال في جنين ونابلس وتعزيزات عسكرية إلى طوباس

تواصل قوات الاحتلال عدوانها المتصاعد على شمال الضفة الغربية، حيث شهدت عدة مناطق في نابلس وجنين فجر اليوم الاثنين اشتباكات مع قوات الاحتلال، التي دفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى طوباس.

واستهدف مقاومون آليات الاحتلال بعبوات ناسفة على مدخل بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، بينما حاصرت قوة عسكرية منزلاً في البلدة واستهدفته بالقذائف حسب شهود عيان.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب توفيق فارس جرادات من بلدة السيلة الحارثية، بينما تواصل عمليتها العسكرية على مدينة جنين ومخيمها لليوم الرابع عشر على التوالي.

وفي نابلس، أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت عدة أحياء في المدينة، ومحيط مخيم العين في المنطقة الغربية بنابلس.

وتركزت الاشتباكات مع قوات الاحتلال محيط شارع عصيرة بنابلس، من تواجد آليات عسكرية على المدخل الشمالي لمخيم العين، ونشر فرق القناصة على أسطح البنايات في شارع عصيرة.

كما دهمت قوات الاحتلال إحدى العمارات في حي النمساوي قرب جامعة القدس المفتوحة، واعتدت على شاب بالضرب قبل اعتقاله.

وفي عدوانها المستمر على طوباس لليوم الثاني على التوالي، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية لبلدة طمون ومخيم الفارعة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال، استقدمت كميات كبيرة من المتفجرات إلى طمون، معبرين عن مخاوفهم من تنفيذ تفجيرات كالتي جرت في مخيم جنين.