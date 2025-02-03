اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية باقتحام العشرات من المستوطنين المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

وأدى المستوطنون طقوساً تلمودية، وسط إجراءات مشددة من جنود الاحتلال على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، والتي فرضت قيوداً على دخول المصلين.

ويقتحم المستوطنون المتطرفون باحات المسجد الأقصى يوميًا؛ عدا الجمعة والسبت، على فترتين صباحية وتبدأ الساعة 07:30- 11:00 قبل الظهر، ومسائية بعد صلاة الظهر وتستمر ساعة ونصف الساعة.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين أول 2023، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى، ومداخل البلدة القديمة، حيث اقتحم أكثر من 68 ألف مستوطن "الأقصى".

يذكر أن عشرات المستوطنين نفذوا 21 اقتحاماً للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بحسب إحصائية صادرة عن وزارة أوقاف القدس.