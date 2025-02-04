الولايات المتحدة تتجه للانسحاب من مجلس حقوق الإنسان ووقف تمويل الأونروا

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلًا عن قناة "كان" العبرية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يستعد اليوم للتوقيع على أمر رئاسي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

كما تضمن القرار وقف أي تمويل مستقبلي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهي خطوة تضاف إلى سلسلة قرارات أثارت الجدل في سياق السياسة الخارجية لإدارة ترامب.

ويأتي هذا القرار في إطار التوتر المستمر بين الولايات المتحدة وبعض المؤسسات الدولية، حيث اعتبرت إدارة ترامب أن مجلس حقوق الإنسان منحاز وغير عادل في مواقفه تجاه إسرائيل.

القرار يهدد بتعميق الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون، في ظل اعتماد الملايين منهم على خدمات الأونروا الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.