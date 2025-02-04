خاص|| مخطط (إسرائيلي) لتهجير نصف سكان مخيم جنين وتدميره

كشف نضال العبيدي رئيس بلدية جنين السابق؛ عن تدمير الاحتلال لقرابة 20% من منازل مخيم جنين بشكل كلي؛ وأن قرابة 6 آلاف شخص من سكانه باتوا بدون مأوى؛ نتيجة عمليات الدمار التي طالت المخيم خلال السنوات القليلة الماضية.

وبين العبيدي لـ"الرسالة نت"، أن الاحتلال يواصل تفجير وتدمير المنازل في المواطنين؛ خلفا لحي كامل مكون من عشرين منزل نسفه بشكل كلي قبل أيام في جنين.

وأوضح العبيدي أن عمليات التدمير والنسف تأتي في سياق مخطط يهدف لتدمير نصف المخيم؛ وتهجير سكانه.

وبين أن الهدف يقضي بفتح ساحات في المخيم وشق طرق عريضة؛ ليتسنى لجيش الاحتلال اقتحامه بسهولة وبدون أي عوائق جغرافية او ديمغرافية في المخيم.

وذكر العبيدي أن الاحتلال دمرّ اخلاء منازل عديدة؛ لدواعي أمنية؛ كما تزعم قوات الاحتلال.

وبين أن عمليات الهدم الفردي في جنين غير مسبوق؛ وهو الأكبر منذ العام 2002؛ إبان حملة ما تسمى بـ"السور الواقي"؛ التي دمر فيها الاحتلال المخيم.

وارتقى 38 شهيدًا و3420 عائلة نازحة في خمسة عشر يومًا من العدوان على مخيم جنين.

و أفاد رئيس بلدية جنين محمد جرار بأن 35-40% من الأحياء في المدينة والمخيم محرومة من المياه نتيجةً لتدمير بئر المياه "السعادة" منذ بداية العدوان.





