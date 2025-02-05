صباحي للرسالة: دعوة ترامب تطهير عرقي وجريمة حرب لن تمر

قال السياسي المصري البارز حمدين صباحي؛ إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان؛ وهي دعوة صريحة للتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني؛ وتمثل ايذانًا بحرب إبادة ضد هذا الشعب.

وأكدّ صباحي لـ"الرسالة نت"، أنّ تهجير الشعب الفلسطيني هي جريمة حرب كبرى؛ ومساس أيضا بالأمن القومي العربي والمصري؛ خاصة في ظل إعلانه الواضح والصريح بتهجير الشعب الفلسطيني نحو مصر.

وأوضح صباحي أن هذه التصريحات تكشف الوجه الحقيقي للسياسات الأمريكية المنحازة بالكامل للكيان الصهيوني، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشرعنة الاحتلال والعدوان.

وأكد صباحي أن الشعب الفلسطيني، الذي قدّم تضحيات جساماً على مدار العقود الماضية، أثبت للعالم أجمع أنه عصي على التهجير والكسر، وأنه لن يقبل بأي محاولات لاقتلاعه من أرضه، مهما بلغت الضغوط والتحديات.

وأضاف أن مقاومة الشعب الفلسطيني وإرادته الصلبة ستظل أقوى من كل المخططات الاستعمارية التي تستهدف وجوده وهويته.

ودعا صباحي إلى موقف عربي موحد وحازم يرفض بشكل قاطع هذه التصريحات العنصرية، ويواجه المخططات الصهيونية – الأمريكية التي تستهدف فلسطين والمنطقة بأسرها.

وشدد على أن المسؤولية تقع على عاتق جميع الدول العربية والقوى الوطنية لاتخاذ خطوات عملية، تتجاوز بيانات الشجب والاستنكار، لدعم القضية الفلسطينية بكافة الوسائل الممكنة.

وختم صباحي تصريحه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للأمة العربية، وأن تحرير فلسطين هو واجب وطني وقومي، لا يمكن التنازل عنه تحت أي ظرف.