أقرّ رئيس جهاز "الشاباك" الإسرائيلي رونين بار، بفشل أجهزة أمن الاحتلال في منع عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الجمعة، عن بار قوله: "لقد فشلت المؤسسة الأمنية للأسف مع هجوم 7 أكتوبر".

وبينت القناة الإسرائيلية أن حديث بار جاء خلال اجتماع عقده منذ حوالي شهر ونصف مع مسؤولي المستوطنات في غلاف غزة، وظلّ سريا حتى أمس الجمعة.

وخلال الاجتماع، الذي حضره رئيس المنطقة الجنوبية الحالي والقائد الميداني المسؤول عن عملاء التشغيل في قطاع غزة، كشف بار عن القيود التي كانت مفروضة على أنشطة "الشاباك" قبل الحرب الأخيرة في غزة، واعترف بالفشل المنهجي.

وتحدث بار -خلال الاجتماع- عن أحد الأسباب الرئيسية للفشل في صدّ الهجوم: "حتى 7 أكتوبر، كانت حرية عمل الشاباك محدودة، ولم يكن من الممكن إلا التورط في اغتيال مسؤولين كبار".

وشنّت "إسرائيل" حربا تدميرية وإبادة جماعية على قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفر عن ارتقاء أكثر من 57 ألف شهيد، بينهم 10 آلاف لا زالوا تحت الأنقاض، ونحو 112 ألف جريح، ودمارا واسعا للمباني والمرافق والبنية التحتية.