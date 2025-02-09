"القانوع": "إسرائيل" مستمرة بتعطيل البروتوكول الإنساني

قال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا زالت تعطل تنفيذ البروتوكول الإنساني، وذلك بمرور 22 يوماً من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح "القانوع" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت"، أن "إسرائيل" تمنع دخول المستلزمات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة الخيام والوقود والمعدات الثقيلة.

وطالبت الحركة الوسطاء بممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامه بالتنفيذ الدقيق لاتفاق وقف إطلاق النار، وإدخال المستلزمات الطبية والإغاثية لإنقاذ حياة الفلسطينيين.

وبحسب مصادر حكومية، فإن البروتوكول الإنساني ينص على إدخال 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة مؤقتة؛ لاستيعاب النازحين الفلسطينيين الذين دُمرت منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي.

ويتضمن كذلك دخول 600 شاحنة يوميًا محملة بالمساعدات، منها 50 شاحنة وقود وغاز، بالإضافة إلى 4,200 شاحنة خلال أسبوع واحد.

ويشمل إدخال معدات لتقديم الخدمات الإنسانية والطبية، إلى جانب إزالة الأنقاض وصيانة البنية التحتية، وتشغيل محطة توليد الكهرباء، وغيرها من المتطلبات الضرورية لإعادة تأهيل الخدمات الإنسانية في القطاع.