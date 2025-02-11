مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح يوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا صلوات تلمودية في المنطقة الشرقية منه

وشددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط البلدة القديمة، وعند أبواب الأقصى، وأعاقت دخول المواطنين، واحتجزت هويات المصلين الوافدين إليه.

وتتجدد الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى، ومواجهة مخططات الاحتلال وحمايته من مشاريع التقسيم.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وشرطة الاحتلال، في محاولة لفرض وقائع تهويدية عليه.