أسرى محررون: قرار عباس غير مقبول وسابقة خطيرة تمس بالحالة النضالية

قوبل قرار ريس السلطة محمود عباس، بإلغاء مخصصات الأسرى والشهداء والجرحى بتنديد فلسطيني واسع وتحذير من خطورته على الحالة النضالية والوطنية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس، إنهم فوجئوا بالمرسوم الذي صدر عن رئيس السلطة، مؤكداً أن موضوعاً بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه.

وأوضح فارس خلال مؤتمر صحفي في رام الله، أن تحويل مخصصات عوائل الأسرى والشهداء والجرحى إلى مؤسسة أهلية، أمر غير مقبول ويجب التراجع عنه وسحبه فوراً.

سابقة خطيرة

بدوره أكد الأسير المحرر الدكتور هشام الشرباتي، أن قرار عباس سابقة خطيرة كونها تحول الأسرى من حالة نضالية إلى حالة من حالات الشؤون الاجتماعية، ليتسول عائلاتهم فتات المساعدات .

وشدد على أن الوضع الفلسطيني الخطير يلزم تفاهم جميع الفصائل على خطة لمواجهة التحديات وتخطي المرحلة، ويلزم من الجميع تنسيق الخطوات وعدم تفرد أي جهة بأي خطوة أحادية الجانب ووضع المصلحة العامة على الطاولة.