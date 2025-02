أطلق نشطاء ومؤسسات حقوقية في الولايات المتحدة، حملة إلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "Gaza is not for sale"، رفضًا لخطة تهجير المواطنين المقترحة من قطاع غزة إلى دول الجوار.

وعبر النشطاء عن غضبهم من خطط التهجير المقترحة المرفوضة من الفلسطينيين والشعوب الحرة التي تساند حقوقه المشروعة.

وشددوا على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ورفض الحلول المجزأة التي تساهم في تعميق الصراع في المنطقة.