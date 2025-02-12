دعوات إلى احتجاجات شعبية لإسقاط قرار قطع رواتب أسر الشهداء والأسرى

دعا الناشط السياسي مزيد سقف الحيط إلى تنظيم احتجاجات شعبية واسعة في الشوارع والميادين لإسقاط قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس القاضي بقطع رواتب أهالي الشهداء والأسرى، محذرًا من أن هذا القرار يهدف إلى تحويلهم إلى مجرد حالات اجتماعية.

وأكد سقف الحيط أن قضية رواتب عائلات الأسرى والشهداء ليست قضية اقتصادية فحسب، بل تمس كرامة الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. وأشار إلى أن هذا القرار يتجاوز جميع الخطوط الحمراء الوطنية، ويتطلب من الشعب الفلسطيني أن يقف صفًا واحدًا ضده.

وأضاف أن التحركات الاحتجاجية يجب أن تقودها الفصائل الوطنية والمؤسسات المجتمعية والنقابات والاتحادات الطلابية والعمالية، بالإضافة إلى المستقلين السياسيين وكل أحرار الشعب الفلسطيني. ودعا إلى تصعيد الاحتجاجات تدريجيًا وصولاً إلى إعلان إضراب عام مفتوح حتى إسقاط القرار.

واختتم بتأكيده على أن الشعب الفلسطيني قد نجح في إسقاط قانون الضمان الاجتماعي سابقًا، مؤكدًا أن إسقاط هذا القرار هو واجب وطني يتطلب تضافر الجهود.

موقع الشاهد