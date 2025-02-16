حماس: اقتحام زنازين سجن (عوفر) سلوك إجرامي

وصفت حركة "حماس" اقتحام وحدات القمع الإسرائيلية زنازين الأسرى الفلسطينيين في سجن "عوفر" غرب رام الله، مساء اليوم الاحد، والاعتداء عليهم، بـ "سلوك إجرامي همجي يعكس الطبيعة الفاشية والإرهابية لهذا الكيان المحتل".

ورأت "حماس" في بيان تلقته "الرسالة نت"، أن هذه الاعتداءات تأتي "استكمالًا لمسلسل الوحشية والسادية التي يمارسها الاحتلال بحق أسرانا البواسل داخل السجون، ومحاولة بائسة لاستعادة هيبته المتحطمة بسواعد مقاومتنا وشعبنا البطل".

ودعت "حماس" إلى فضح هذه الجرائم اللاإنسانية بحق الأسرى، والتي تندرج ضمن حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتنتهك كافة المواثيق والأعراف الدولية.

وأكدت ضرورة مواصلة الإجراءات الإسنادية للأسرى، وإعلاء قضيتهم، والخروج في فعاليات شعبية في الضفة الغربية والقدس المحتلة نصرةً لهم، تزامنًا مع الجهود التي تبذلها المقاومة الفلسطينية لإنجاز صفقات التبادل.

وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوقوف عند مسؤولياتها، والتدخل العاجل لحماية الأسرى في السجون، ووقف هذه الانتهاكات بحقهم، وتوثيقها، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.

ومساء اليوم الأحد، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي زنازين الأسرى في سجن "عوفر"، واعتدت على الأسرى.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال اقتحمت أحد أقسام سجن "عوفر" غرب رام الله، واعتدت على الأسرى بالضرب ورش الغاز.