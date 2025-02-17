عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية باقتحام المستوطنين المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية علنية، وذلك بحماية شرطة الاحتلال.

وتفرض سلطات الاحتلال تشديدات أمنية في محيط المسجد الأقصى وعلى أبوابه وتعيق دخول المصلين إليه.

ويقتحم المستوطنون المتطرفون باحات المسجد الأقصى يوميًا؛ عدا الجمعة والسبت (عطلة رسمية لدى الاحتلال)، وعلى فترتين: صباحية وتبدأ الساعة 07:30-11:00 قبل الظهر، ومسائية بعد صلاة الظهر وتستمر ساعة ونصف الساعة.

وانطلقت مؤخراً دعوات مقدسية؛ لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه وإعماره؛ لمواجهة مخططات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.