وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترويت، العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على المحكمة الجنائية الدولية بأنها هجوم مباشر على نظام العدالة الدولية.

وأشارت ساترويت في تصريح صحفي يوم الاثنين، إلى إدراج المدعي العام للمحكمة كريم خان في قائمة العقوبات الأمريكية، وانعكاسات هذه العقوبات على عمل المحكمة، والإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول الأعضاء للرد على هذه الخطوة.

وأوضحت أن "المحكمة أنشئت لضمان سيادة القانون في مواجهة الصراعات وأعمال العنف".

واعتبرت أن "استهداف مؤسسة مكلفة بالتحقيق في أشد الجرائم الدولية خطورة، ومعاقبة كبار مسؤوليها عبر العقوبات، هو بمثابة هجوم مباشر على سيادة القانون وجهود مكافحة الإفلات من العقاب".

وأضافت أن تأثير العقوبات سيصبح أكثر وضوحًا خلال الأشهر المقبلة.

وبينت أن قرار ترمب "يتيح فرض عقوبات شديدة على أعضاء المحكمة وموظفيها".

وتابعت "حتى الآن، جرى استهداف المدعي العام كريم خان، فقط، لكن التأثيرات المترتبة على هذه العقوبات أوسع بكثير".

وأردفت "فمثلًا، يمكن تجميد أي تحويلات مالية تتعلق بالمحكمة داخل النظام المصرفي الأمريكي، كذلك، قد تمنعه قيود التأشيرة من أداء مهامه الطبيعية، مثل السفر إلى دول مختلفة أو الاجتماع مع مسؤولي الأمم المتحدة".