الإعلامي الحكومي: فجوة كبيرة بين قول الوسطاء وفعل الاحتلال

قال المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الإثنين، إن هناك فجوة كبيرة بين ما يقوله الوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار، وما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي بشأن استحقاقات الاتفاق.

وأكد "الإعلامي الحكومي" في تصريحات صحفية تابعتها "الرسالة نت"، أن "إسرائيل" تواصل خرقها اتفاق وقف إطلاق النار، باستهداف المواطنين، والتنصل من تنفيذ البروتوكول الإنساني.

وأشارت التصريحات إلى أن أوضاعاً كارثية تجتاح القطاع، من بينها توقف محطات معالجة المياه عن العمل؛ جرّاء عدم توفر الكهرباء والوقود.

وعلى إثر ذلك فإن 70% من مناطق قطاع غزة لا تصلها مياه صالحة للاستهلاك، ما يُنذر بكارثة تفشي الأمراض بين صفوف المواطنين، بحسب ما ذكره "الإعلامي الحكومي".

إلى ذلك، أوضحت تصريحات سابقة لـ"الإعلامي الحكومي"، أن الوسطاء تعهدوا بالتزام الاحتلال ببنود الاتفاق وخصوصاً في شقه الإنساني وإدخال كل المستلزمات الواردة ضمن البروتوكول بالأصناف والكميات المحددة والمواعيد المقرة لذلك.

وبناءً عليه فإن تطمينات قد وصلت من الوسطاء بشأن إدخال المساعدات والبيوت المتنقلة إلى القطاع، وفقاً لما ذكرته التصريحات اليوم.

يأتي ذلك بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدخال منازل متنقلة ومعدات هندسية إلى غزة رغم نص الاتفاق مع الوسطاء، أمس الأحد.