عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته.

وتأتي اقتحامات المستوطنين تزامنًا مع دعوات وتوصيات "أمنية" إسرائيلية بتشديد الإجراءات على دخول المصلين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن "أجهزة الأمن أوصت المستوى السياسي بفرض قيود على أداء الصلاة بالأقصى خلال شهر رمضان".

وذكرت القناة أن جيش الاحتلال أوصى المستوى السياسي بتحديد عدد المصلين بالأقصى خلال شهر رمضان ببضعة آلاف فقط، موضحة أن التوصية تمت بلورتها في أعقاب مشاورات جرت بوزارة الدفاع والشرطة والشاباك ومصلحة السجون.