أبو دياب: الاحتلال يُشدد إجراءاته في القدس لتفريغ الأقصى خلال رمضان

حذّر الناشط المقدسي فخري أبو دياب من تصعيد الاحتلال الإسرائيلي لإجراءاته في مدينة القدس، بهدف تقليص أعداد الوافدين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وأكد أبو دياب ل"الرسالة نت" أن هذه الممارسات تأتي في إطار محاولات الاحتلال فرض ما يُسمى بـ"السيادة" على المدينة المحتلة، رغم التناقض الواضح بين هذه السياسات وبين الأعداد الكبيرة من المصلين والمرابطين الذين يثبتون ارتباطهم الوثيق بالمسجد الأقصى.

وأوضح أبو دياب أن الاحتلال يعمل على تحويل القدس إلى ثكنة عسكرية خلال رمضان، في محاولة للحد من تدفق المصلين، عبر تشديد الحواجز، وزيادة عمليات الإبعاد عن المسجد الأقصى، واستهداف المقدسيين بالضغوط المختلفة.

وأشار إلى أن هذه السياسات تؤكد خشية الاحتلال من الأعداد الكبيرة للوافدين إلى الأقصى، والتي تُشكل رداً عملياً على مخططاته.

كما شدد على أن الاعتكاف داخل المسجد الأقصى هو السبيل الأمثل لإفشال مخططات الاحتلال الرامية إلى تفريغه وتقليص الوجود الإسلامي فيه.

وختم أبو دياب حديثه بالتأكيد على ضرورة التكاتف الشعبي والتواجد المستمر في المسجد الأقصى، لمواجهة سياسات الاحتلال والحفاظ على هوية المدينة المقدسة.