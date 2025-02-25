حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية رائد أبو الحمص، من التحريض الإسرائيلي ضد الأسرى المحررين في صفقة طوفان الأحرار، مطالبًا الوسطاء بالتأكيد على حمايتهم.

وأوضح أبو الحمص، في بيان له، الثلاثاء، أن "المقطع المصور للوزير السابق المتطرف إيتمار بن غفير، الذي نشره أمس، وهو يحرض على عدد من قادة الحركة الأسيرة المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، يأتي في سياق رفع وتيرة التحريض، وخلق العراقيل أمام إكمال عمليات الإفراج".

وأضاف "بن غفير غير قادر على الخروج من العقلية الصبيانية المراهقة، وتحدث بالأمس بصيغة تحريضية واضحة عن الأسيرين المحرريْن أحمد البرغوثي (الفرنسي) ومحمد أبو ربيعة، المبعديْن إلى مصر، وزكريا الزبيدي، المفرج عنه إلى الضفة الغربية، وأنهم سيعودون لممارسة أعمال المقاومة من جديد ".

وطالب أبو الحمص الوسطاء والمشرفين على عملية التبادل، "التأكيد على حماية الأسرى المحررين، ووقف التحريض الخطير الذي يقوده بن غفير، وأنه من حق أسرانا المحررين أن يعيشوا بأمان بعد هذه السنوات الطويلة من الاعتقال والحرمان من الحرية".

وكان من المقرر أن يتحرر السبت 602 أسير فلسطيني من سجون الاحتلال، بعدما أفرجت كتائب القسام عن 6 أسرى إسرائيليين لديها في غزة، ضمن الدفعة السابعة من صفقة طوفا الأحرار، وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

لكن الاحتلال لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه، إذ أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تأجيل إطلاق سراح الأسرى المخطط له، حتى يتم ضمان إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين التاليين، ومن دون الاحتفالات "مهينة" وفق تعبيره.

وتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين السابعة، 50 أسيرًا محكوما بالمؤبد و60 آخرون محكومون بأحكام عالية، بالإضافة إلى 41 أسيرًا من محرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، بالإضافة لـ 445 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.