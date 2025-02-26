موسكو تسقط 128 مسيّرة أوكرانية فوق مناطق روسية

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، إنها أسقطت 128 مسيّرة أوكرانية خلال الليل، فوق مناطق روسية مختلفة وشبه جزيرة القرم، في واحدة من أكبر الهجمات المماثلة التي تستهدف روسيا منذ بداية الحرب.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن قوات الدفاع الجوي "اعترضت ودمرت 128 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية"، بما فيها 83 فوق منطقة كراسنودار (جنوب غرب) و30 فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في العام 2014.

وفي وقت سابق، شنت موسكو هجوما بطائرات مسيرة خلال الليل على كييف، تسبب في إصابة فتاة في رأسها واندلاع حريق بمبني سكني، وفق وكالات.

وعقدت روسيا والولايات المتحدة في 18 فبراير/شباط الحالي أول محادثات ثنائية في السعودية لإنهاء حرب أوكرانيا، وعبّر كل من الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين عن أملهما بالاجتماع قريبا.

وبعد أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا في فبراير/ شباط عام 2022، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها المعاملات مع البنك المركزي ووزارة المالية الروسيين، ما أدى إلى حجب ما بين 300 و 350 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شؤونها.