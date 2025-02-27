عميد أسرى غزة ضياء الأغا حرا بعد 33 عامًا من الأسر

في حدث تاريخي مؤثر، نال الأسير الفلسطيني ضياء زكريا شاكر الأغا حريته اليوم بعد 33 عامًا من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء الإفراج عنه ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية و(إسرائيل)، والتي شملت إطلاق سراح 642 أسيرًا فلسطينيًا.

ضياء الأغا، المعروف بعميد أسرى غزة، اعتُقل عام 1992 بتهمة قتل ضابط كبير في جيش الاحتلال، وحُكم عليه بالسجن المؤبد. طوال سنوات اعتقاله، رفضت السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه في صفقات التبادل السابقة، مما جعل لحظة حريته اليوم ذات طابع خاص ومميز.

والدة ضياء، التي انتظرت بفارغ الصبر رؤية ابنها طيلة العقود الثلاثة الماضية، عبرت عن فرحتها الغامرة بلحظة الإفراج.

في تصريحات سابقة، كانت تأمل دائمًا أن يكون ابنها من بين المفرج عنهم في صفقات التبادل السابقة، ولكن الانتظار الطويل انتهى اليوم بعودة ضياء إلى أحضان عائلته.

سيرة الأسير ضياء الأغا

وُلد ضياء الأغا في 19 أبريل 1975 في مدينة خان يونس بقطاع غزة. في 10 أكتوبر 1992، وعندما كان في السابعة عشرة من عمره، نفذ عملية فدائية في مستوطنة "غوش قطيف" باستخدام معول زراعي، أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي كبير. تم اعتقاله على الفور وحُكم عليه بالسجن لمدة 99 عامًا.

خلال فترة اعتقاله، أتم دراسته الجامعية في التاريخ من جامعة القدس المفتوحة، وشارك في العديد من الدورات والورش التدريبية داخل السجن، مسخرًا معرفته لدعم زملائه الأسرى ورفع معنوياتهم.

دور المقاومة وتضحيات غزة في تحريره

جاء تحرير ضياء الأغا نتيجة لجهود وتضحيات كبيرة قدمتها المقاومة الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة.

هذه الصفقة تعكس قدرة المقاومة على فرض شروطها واستعادة الأسرى الذين قضوا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية. كما تؤكد على التزام المقاومة بقضية الأسرى وسعيها الدؤوب لتحريرهم، مهما كلف ذلك من ثمن.

بهذا الإنجاز، تعود الفرحة إلى مئات العائلات الفلسطينية التي انتظرت طويلًا لقاء أبنائها، وتؤكد المقاومة الفلسطينية مجددًا على قدرتها على تحقيق إنجازات ملموسة في ملف الأسرى، مستندة إلى تضحيات وصمود أبناء غزة وكل فلسطين.