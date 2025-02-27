عميد أسرى غزة ضياء الأغا حرا بعد 33 عامًا من الأسر

في حدث تاريخي مؤثر، نال الأسير الفلسطيني ضياء زكريا شاكر الأغا حريته اليوم بعد 33 عامًا من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
جاء الإفراج عنه ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية و(إسرائيل)، والتي شملت إطلاق سراح 642 أسيرًا فلسطينيًا.
ضياء الأغا، المعروف بعميد أسرى غزة، اعتُقل عام 1992 بتهمة قتل ضابط كبير في جيش الاحتلال، وحُكم عليه بالسجن المؤبد. طوال سنوات اعتقاله، رفضت السلطات الإسرائيلية الإفراج عنه في صفقات التبادل السابقة، مما جعل لحظة حريته اليوم ذات طابع خاص ومميز.
والدة ضياء، التي انتظرت بفارغ الصبر رؤية ابنها طيلة العقود الثلاثة الماضية، عبرت عن فرحتها الغامرة بلحظة الإفراج.
في تصريحات سابقة، كانت تأمل دائمًا أن يكون ابنها من بين المفرج عنهم في صفقات التبادل السابقة، ولكن الانتظار الطويل انتهى اليوم بعودة ضياء إلى أحضان عائلته.
سيرة الأسير ضياء الأغا
وُلد ضياء الأغا في 19 أبريل 1975 في مدينة خان يونس بقطاع غزة. في 10 أكتوبر 1992، وعندما كان في السابعة عشرة من عمره، نفذ عملية فدائية في مستوطنة "غوش قطيف" باستخدام معول زراعي، أسفرت عن مقتل ضابط إسرائيلي كبير. تم اعتقاله على الفور وحُكم عليه بالسجن لمدة 99 عامًا.
خلال فترة اعتقاله، أتم دراسته الجامعية في التاريخ من جامعة القدس المفتوحة، وشارك في العديد من الدورات والورش التدريبية داخل السجن، مسخرًا معرفته لدعم زملائه الأسرى ورفع معنوياتهم.
دور المقاومة وتضحيات غزة في تحريره
جاء تحرير ضياء الأغا نتيجة لجهود وتضحيات كبيرة قدمتها المقاومة الفلسطينية، خاصة في قطاع غزة.
هذه الصفقة تعكس قدرة المقاومة على فرض شروطها واستعادة الأسرى الذين قضوا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية. كما تؤكد على التزام المقاومة بقضية الأسرى وسعيها الدؤوب لتحريرهم، مهما كلف ذلك من ثمن.
بهذا الإنجاز، تعود الفرحة إلى مئات العائلات الفلسطينية التي انتظرت طويلًا لقاء أبنائها، وتؤكد المقاومة الفلسطينية مجددًا على قدرتها على تحقيق إنجازات ملموسة في ملف الأسرى، مستندة إلى تضحيات وصمود أبناء غزة وكل فلسطين.