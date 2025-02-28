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رابط تعديل بيانات طلب تعبئة الغاز لسكان قطاع غزة

الرسالة نت - غزة

تُعلن هيئة البترول  في قطاع غزة عن فتح باب تعديل بيانات المستفيدين من خدمة تعبئة الغاز، وذلك لضمان تقديم الخدمة بكفاءة وسهولة للمواطنين.

ندعو جميع المستفيدين إلى تحديث بياناتهم إلكترونيًا عبر الرابط الرسمي لضمان استمرارية الخدمة وعدم مواجهة أي تأخير في عمليات التعبئة.

📌 للدخول وتحديث بياناتكم، يرجى الضغط على الرابط التالي:
🔗 رابط تعديل بيانات المستفيدين من تعبئة الغاز

📢 تنويه: يُرجى التأكد من إدخال المعلومات الصحيحة لتجنب أي مشكلات في استلام الخدمة.

وذكرت الهيئة أن تعديل العنوان أو رقم الجوال وهو وسيلة الاتصال الأساسية التي تعتمد عليها للتواصل مع المستفيدين.

 وأهابت بضرورة تعديل وتصحيح المعلومات الخاطئة في الطلبات وخاصة عنوان المحافظة والمدينة والحي والموزع ورقم الجوال لضمان استلام رسائل الإشعارات.
 

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/301117

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