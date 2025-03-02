مرداوي: لا مجال لإعادة التفاوض ولن نقبل تمديد المرحلة الأولى

جدد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمود مرداوي، التأكيد على أن حركته "لن تقبل بتمديد المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار، ومصرون على تنفيذ الاتفاق بمراحله كما تم توقيعه".

وقال مرداوي في تصريحات صحفية متلفزة عبر "الجزيرة مباشر"، تابعتها "الرسالة نت" اليوم الأحد، إن الاحتلال الإسرائيلي "لن يحصل على أسراه إلا عبر صفقة تبادل".

وأردف: "نتنياهو واهم إن كان يظن أنه سيحصل من خلال حرب التجويع على ما فشل في تحقيقه في الميدان، ولا مجال لإعادة التفاوض والمطلوب من الوسطاء إلزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق كما تم توقيعه".

ونبه القيادي في "حماس" إلى أنه "لا مجال لإعادة التفاوض". مستدركًا: "مصر أبلغتنا مرارًا برفض مخطط التهجير حفاظا على أمنها القومي ودعما للحقوق الفلسطينية".

وفي وقت سابق اليوم، قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وقف إدخال البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، تزامنًا مع حلول شهر رمضان المبارك، وبعد عرقلة بنيامين نتنياهو الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.

جاء ذلك في بيانٍ صدر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، زاعمًا أنّ ذلك يأتي مع انتهاء المرحلة الأولى ورفض حركة "حماس" قبول خطة أمريكية لهدنة مؤقتة خلال رمضان، وهذا لم يكن متفقًا عليه.

من جانبها، رفعت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة درجة الجهوزية تحسباً لاستئناف الاحتلال للحرب العدوانية على القطاع.

وصرح مصدر في المقاومة لـ "العربي الجديد"، بأن "تعليمات جديدة صدرت بشأن التعامل مع أسرى الاحتلال". منوهًا إلى "إعادة أسرى مصابين للأنفاق مجدداً بعد قصف الاحتلال مواقع في قطاع غزة".