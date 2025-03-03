سكان غزة للعالم: لا تسمحوا لـ(إسرائيل) بتجويعنا مجددا



وسط أجواء القلق المتصاعد، يترقب أهالي قطاع غزة تداعيات قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر، الذي يعيد إلى الأذهان مشاهد قاسية من المجاعة التي فرضها الاحتلال خلال شهر رمضان الماضي.

لم تكن تلك المجاعة مجرد أزمة عابرة، بل حفرت في ذاكرة السكان صورًا مؤلمة من معاناة الجوع والحرمان، خاصةً أن غزة لا تمتلك مخازن غذائية كبيرة تتيح لها الصمود أمام الحصار الممتد منذ أكثر من 500 يوم.

تقول سامية عبد العال، وهي أم لخمسة أطفال، وملامح الخوف ترتسم على وجهها: "كنا في رمضان الماضي نتسحر ونفطر على نبات الخبّيزة، ونتسحر على بقايا الطعام والزعتر. لا ندري كيف مرّ ذلك الشهر، ولا نريد أن تتكرر هذه التجربة مرة أخرى". وهذا يعني أن إغلاق المعابر يعني تكرار سيناريو مؤلم لا ترغب أي أسرة في معايشته مجددًا.

أما طارق الشيخ علي، فقد عاش تجربة مريرة مع الجوع انعكست على صحته وصحة أطفاله، إذ خسر كثيرًا من وزنه، بينما عانى أطفاله من الهزال وضعف الرؤية أثناء الصيام. قال بصوت يملؤه الأسى: "لا نريد أن نمر بهذه المجاعة مرة أخرى". كلماته تعكس صورة واضحة لما قد يواجهه القطاع في الأيام القادمة إذا استمر الإغلاق.

في ظل هذه الأوضاع، دقت المنظمات الإنسانية ناقوس الخطر، محذرةً من التداعيات الكارثية لإغلاق المعابر على أكثر من مليوني إنسان يعيشون في غزة.

منسقة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود "كارولين سيجوين" أكدت أن "إسرائيل" تمنع مرة أخرى شعبًا بأكمله من تلقي المساعدات وتستخدمها كورقة مساومة.

وشددت على أن هذا أمرا غير مقبول ومثير للغضب وسوف تكون له عواقب مدمرة.

فيما شدد كبير مسؤولي الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة "توم فليتشر" على أن قطع "إسرائيل" الإغاثة وجميع الإمدادات عن غزة خطوة مثيرة للقلق، مؤكدا على أن الوصول إلى المساعدات يجب أن يكون مسموحًا به بموجب القانون الدولي.

فيما أكد مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن "القطاع وصل إلى مرحلة كارثية نتيجة انتهاج الاحتلال سياسة التجويع"، مشددًا على أن "المجتمع الدولي مطالب بوضع حدٍّ لهذه الكارثة الإنسانية قبل فوات الأوان". وأضاف في نداء عاجل إلى العالم: "ندق ناقوس الخطر لكل دول العالم ونطالبها بالتدخل العاجل لإنقاذ أكثر من مليوني إنسان يواجهون خطر الموت جوعًا".

أما على الصعيد الصحي، فقد تفاقم الوضع ليصبح أكثر خطورة. يقول مدير المستشفيات الميدانية في غزة: "تصلنا حالات سوء تغذية كثيرة، وبعضها، للأسف، ينتهي بالوفاة بسبب نقص الغذاء والرعاية الطبية". تصريحات تعكس حجم الأزمة التي يواجهها القطاع، حيث لم يعد الجوع مجرد معاناة، بل تحول إلى تهديد حقيقي للحياة.

وبين الخوف من تكرار المجاعة، والعجز أمام واقع الحصار، يعيش سكان غزة أيامهم بقلوب يثقلها القلق، مترقبين قرارًا قد يغير مصيرهم في شهر الصيام، حيث ينبغي أن يكون الطعام نعمةً متاحة، لا أمنية مستحيلة، وورقة ابتزاز بيد الاحتلال الإسرائيلي.