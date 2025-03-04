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80 ألفًا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

الرسالة نت -القدس

أدى 80 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الرابع من شهر رمضان الفضيل، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وقدّرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن "أكثر من 80 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى"، غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة ومن داخل أراضي عام 1948.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال فرضت إجراءات عسكرية مشددة على الوصول إلى المسجد الأقصى، إذ تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة فيه.

وكانت شرطة الاحتلال نشرت قوات إضافية في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى تزامناً مع حلول شهر رمضان، لإعاقة وتقييد وصول المصلين للأقصى.

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المسجد الأقصى صلاة التراويح

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