أسطورة المقاومة أسطورة المقاومة

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^200 مثال: غزة العزة

لماذا يماطل الاحتلال في تنفيذ المسار الاغاثي في الصفقة ؟

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IMG_20250306_122314_396.jpg

الرسالة نت

IMG_20250306_122314_396.jpg
 

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