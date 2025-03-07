الاحتلال يمنع وصول أهالي الضفة للأقصى وسط قيود عسكرية

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، عددا من أهالي الضفة الغربية من الوصول إلى المسجد الأقصى عبر حاجز قلنديا، وسط قيود عسكرية كبيرة.

وأرجعت قوات الاحتلال عددا من المصلين من الضفة، الذين وصلوا فجرا إلى حاجز قلنديا تحت أمطار غزيرة وطقس بارد، ومنعتهم من دخول القدس لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

ورغم عراقيل الاحتلال، تتوافد أعداد غفيرة من أهالي الضفة الغربية لأداء صلاة الجمعة الأولى من رمضان في الأقصى، وسط تشديدات ومضايقات إسرائيلية كبيرة.

ويحاول الفلسطينيون الوصول إلى القدس عبر حاجز قلنديا، فيما عرقل جنود الاحتلال عمل الصحفيين عند الحاجز العسكري.

وأكد فلسطينيون أن هناك تشديدات كبيرة من قبل قوات الاحتلال بحقهم عند حاجز قلنديا، تزامنا مع توافدهم لصلاة الجمعة في الأقصى.

وشددوا على أهمية الرباط والاعتكاف في الأقصى رغم كل هذه العراقيل، وقالوا: يجب ألّا نترك المسجد الأقصى فارغا، وينبغي أن نشد الرحال إليه”.

وتجددت الدعوات الفلسطينية للحشد المهيب وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، عقب طرد قوات الاحتلال الليلة الماضية المصلين، ومنعهم من الاعتكاف داخل المسجد.

وأكدت الدعوات على أهمية تكثيف الرباط في الأقصى اليوم الجمعة وطيلة أيام شهر رمضان المبارك، وزيادة أعداد المصلين والمرابطين إلى أقصى درجة ممكنة، ردا على جرائم الاحتلال المستمرة ضد المقدسات الإسلامية.

وأشارت إلى أنّ طرد الاحتلال للمصلين عقب صلاة التراويح ومنعهم من الاعتكاف داخل الأقصى، ينبغي أن يشكّل عاملا إضافيا للحشد والرباط في المسجد، وحمايته من سياسات الاحتلال الخطيرة وأطماع المستوطنين التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وذكرت أن كل من يستطيع الوصول للأقصى، يقع على عاتقه واجب شد الرحال والرباط الدائم في باحات الأقصى طيلة شهر رمضان، منوهة إلى أنّنا نمر بمرحلة خطيرة تهدد الأقصى وتسلب رواده من حق الصلاة والاعتكاف فيه.

ودعت حركة حماس في وقت سابق، جماهير شعبنا إلى حشدّ كلّ الطاقات في هذا الشهر المبارك؛ عبر شدّ الرّحال إلى المسجد الأقصى والرّباط والاعتكاف فيه، وقالت: “لتكن أيَّام رمضان ولياليه المباركة طاعة ورباطاً ومقاومة للعدو وقطعان مستوطنيه”.