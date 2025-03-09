مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة من الاحتلال

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وذلك بالتزامن مع تاسع أيام شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فقد أدى المستوطنون طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد، وسط تضييقات على دخول المصلين المسلمين إلى باحات الأقصى.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها في محيط المسجد الأقصى وداخل البلدة القديمة، حيث عطّلت مكبرات الصوت في المصلى المرواني بعد اقتحامه، وصادرت سماعتين من داخله.

وفي مشهد مستفز، أقام مستوطنون رقصات وأغانٍ داخل البلدة القديمة، ما أعاق حركة المصلين والزوار.

من جهة أخرى، تتواصل الدعوات لحشد أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين للرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى خلال رمضان، لمواجهة محاولات الاحتلال فرض وقائع تهويدية جديدة.

يُذكر أن المسجد الأقصى يتعرض يوميًا، باستثناء الجمعة والسبت، لاقتحامات وانتهاكات متكررة، تزامنًا مع إجراءات الاحتلال التي تمنع وصول المصلين بأعداد كبيرة.

ورغم هذه القيود، أدى مساء أمس السبت قرابة 60 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في المسجد، وهو رقم أقل مقارنة بالأعوام السابقة بسبب تشديدات الاحتلال.