وسم #غزة_تجوع: صرخة إنسانية ضد الحصار والمجاعة

يشهد وسم #غزة_تجوع تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تصاعدت المناشدات والدعوات العاجلة لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، بعد أن اشتدت الأزمة الإنسانية إثر استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية والوقود، مما ينذر بكارثة إنسانية كبرى.

​تفاقم الأزمة: نقص الغذاء والدواء وارتفاع الأسعار

منذ بداية شهر رمضان، أغلقت قوات الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، ما أدى إلى انقطاع تام للإمدادات الغذائية والطبية.

وكتب د. كمال الهندي معلقا على ذلك بالقول إن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع تقلص إلى "الصفر"، ما أدى إلى اختفاء العديد من الأصناف الغذائية الضرورية، وارتفاع حاد في الأسعار. فعلى سبيل المثال، سجل سعر كيلو غاز الطهي حوالي 30 دولارًا، واختفت اللحوم تمامًا من الأسواق، فيما أغلقت عدة مخابز بسبب نقص الوقود، الأمر الذي يهدد بتفاقم أزمة الخبز.

كما أشار إلى أن المناطق الزراعية التي تعد "سلة غذاء غزة" باتت خارج نطاق الإنتاج بسبب القصف والاحتلال، مما أدى إلى ندرة الخضروات الأساسية مثل الطماطم والخيار.

شهادات موجعة: غزة تستغيث في شهر الخير

في منشور مؤثر، عبّر الكاتب محمد شعبان عن الغضب والاستياء قائلًا: "في قلب الليل، حيث الظلام يلفُّ أركان الأرض، هناك مدينة تصرخ تحت الركام، هناك شعب يصرخ في وجه الموت، هناك أطفال تُسحق أحلامهم تحت أنقاض البيوت، هناك أمٌّ تضم بقايا فلذات كبدها، وهناك شيخ يُكفّن وطنه بدموعه. غزة تناديكم... يا عرب!"

أما يوسف الدموكي، فقد وصف المأساة قائلًا:

"غزة خارج الزمن، كأنها عالم موازٍ، يتعامل معها الكثير على أنها لا تشعر مثلهم، ولا تجوع ولا تظمأ ولا تحزن، كأن جلود أهلها مختلفة، وأمعاءهم من حديد، وحولهم قوى عربية عظمى بحجمها وقدراتها، عاجزة عن تسريب ولو كيس طحين!".

من جهته، كتب محمود أبو عمرو: "أطفالنا يموتون جوعًا في شهر رمضان، من نجا من القصف، يموت اليوم عطشًا وجوعًا. كيف تأكلون ما لذ وطاب، وإخوانكم يموتون في غزة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل!".

إدانة حقوقية ودعوات لتحرك دولي

تتزامن هذه الصرخات مع تحذيرات منظمات حقوقية من أن استمرار الحصار بهذه الطريقة قد يؤدي إلى مجاعة غير مسبوقة. ويطالب الناشطون والمنظمات الحقوقية بالضغط الدولي على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا.

كما دعا الإعلاميون والمثقفون إلى تفعيل القضية في كافة المنابر الإعلامية، من خلال تقارير، مقاطع مرئية، مقابلات مع المتضررين، وبث مباشر من المناطق المنكوبة، لفضح جرائم الاحتلال أمام العالم.

الغضب الشعبي العربي والإسلامي: هل يتحرك الضمير؟

على المستوى الشعبي، تتصاعد الدعوات في العالم العربي والإسلامي لمقاطعة الاحتلال والتحرك العاجل لدعم غزة، وسط تساؤلات عن غياب رد الفعل الرسمي الفاعل.

وفي هذا السياق، كتب د. رائد الأسطل: "رمضان شهر العطاء والانتصارات.. سمعتم نداء غزة؟ بين موائد المسلمين وحصار غزة… أي تناقض هذا؟!"

بينما تساءلت منال مناصرة: "مليونان من المسلمين يحاصرهم حفنة من اليهود ويجوعونهم في شهر رمضان، بينما الأمة مساجدها عامرة، وتراويحها مكتظة بالصفوف. هل هذا حقًا دين محمد؟!".

#غزة_تجوع: صرخة في وجه العالم

يستمر وسم #غزة_تجوع في تصدر منصات التواصل الاجتماعي، مع مطالبات بوقف المجاعة في القطاع. في ظل التعتيم الإعلامي الدولي، يعوّل الناشطون على تحركات الشعوب والضغط الشعبي والإعلامي لكسر الحصار وإيصال صوت غزة إلى العالم. فهل تتحول هذه الصرخة إلى تحرك فعلي ينقذ سكان القطاع من كارثة إنسانية محققة؟