80 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة الثانية من رمضان في الأقصى

أدى أكثر من 80 ألف مصلّ، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط إجراءات مشددة فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مداخل وأبواب الأقصى والقدس القديمة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن نحو 80 ألف مصلّ أدوا الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وتوافد المصلين من مختلف المناطق خاصة من أراضي الـ48 ومدينة القدس المحتلة، فيما لم تسمح قوات الاحتلال إلا لأعداد قليلة من محافظات الضفة الغربية من دخول القدس المحتلة.

وشهدت باحات المسجد تواجدًا مكثفًا لقوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية، التي شددت إجراءاتها على أبواب المسجد، ومنعت دخول أعداد كبيرة من الشبان في محاولة للحد من عدد المصلين.