عشائر غزة: أنقذوا القطاع من شبح المجاعة وارفعوا الحصار فورًا

أطلق عاكف المصري، المفوض العام باسم الهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة، نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، وكافة الجهات المعنية، للتحرك الفوري من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وإنقاذ سكانه من كارثة إنسانية غير مسبوقة، في ظل استمرار الإغلاق الإسرائيلي المحكم على المعابر منذ الثاني من مارس، ومنع إدخال المساعدات والبضائع.

وحذر المصري، في بيان صحفي وصل لـ"الرسالة نت"، من التداعيات الخطيرة لاستمرار الحصار، موضحًا أن أكثر من 2.3 مليون فلسطيني في غزة يواجهون خطر المجاعة.

ويمنع الاحتلال دخول المواد الغذائية والدوائية والمستلزمات الأساسية، مما أدى إلى أوضاع مأساوية، خصوصًا بين الأطفال وكبار السن والمرضى، وسط غياب أي أفق لحل الأزمة.

وفي سياق متصل، وجه المصري نداءً إلى التجار وأصحاب رؤوس الأموال في غزة، طالبهم فيه بالتحلي بروح المسؤولية الوطنية والاجتماعية، وعدم استغلال معاناة المواطنين عبر رفع الأسعار أو احتكار المواد الأساسية، مشددًا على أن هذه المرحلة تتطلب التكافل والتعاون، وليس تحقيق الأرباح على حساب المتضررين.

وأكد المصري أن الوقت قد حان لتحرك دولي عاجل لوقف هذه الكارثة الإنسانية، داعيًا جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية، والعمل الفوري على فتح المعابر وإدخال المساعدات الأساسية لإنقاذ غزة وسكانها قبل فوات الأوان.