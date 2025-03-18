لازاريني: مشاهد استهداف المدنيين بغزة مروعة

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة فجرا خلف مشاهد مروعة لاستشهاد مدنيين بينهم أطفال.

ودعا لازاريني في منشور على حسابه بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة العودة لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن استهداف المدنيين ليلا بموجات من القصف العنيف كان مرعبا.

وأوضح أن استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، يزيد المعاناة واليأس، مشددا على ضرورة العودة لوقف إطلاق النار.

وفجر اليوم الثلاثاء، استأنف الاحتلال الإسرائيلي بشكل مفاجئ حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، من خلال تصعيد عسكري كبير شمل معظم مناطق القطاع، واستهدف المدنيين وقت السحور.

وأكدت وزارة الصحة وصول 326 شهيدا، وأكثر من 440 مصابا بينهم حالات خطيرة جدا، "نتيجة الاستهدافات والمجازر المتعددة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات فجر اليوم على قطاع غزة".

ويعد هذا الهجوم أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة في يناير/ كانون الثاني الماضي، في ظل وضع إنساني ومعيشي بالغ الصعوبة، وانعدام توافر للوقود في جميع محافظات قطاع غزة، بسبب غلقها للمعابر.