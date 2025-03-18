عائلات الأسرى "الإسرائيليين": استئناف الحرب سيزهق أرواح أبناءنا

وطالبت عائلات الأسرى بشكل فوري في تصريحات صحفية، بإتمام التفاوض لإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، مضيفةً" دفعنا أثماناً باهظة وهذه الحرب ستزهق المزيد من الأرواح".

وتابعت العائلات في تصريحها "إن أحباءنا هم الذين يموتون من عملياتنا العسكرية"، مطالباً بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق، ووجهت عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة دعوة للتظاهر بالقدس، مساء اليوم، للاحتجاج على تخلي الحكومة عن ذويهم من خلال استئناف حرب الإبادة على قطاع غزة.

وأشارت العائلات إلى أن "نتنياهو" انتهك المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بإصداره أمرا للجيش الإسرائيلي بعدم الانسحاب من محور فيلادلفيا، وبرفضه منح فريق التفاوض تفويضا للانتقال إلى المرحلة الثانية.

وأكدت عائلات الأسرى أن استئناف حرب الإبادة على غزة جاء لإرضاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وإغراء زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير للعودة إلى الحكومة".