الثوابتة: 73% من شهداء اليوم أطفال ونساء ومسنون

قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عشرات المجازر على مستوى قطاع غزة منذ فجر اليوم الثلاثاء، مؤكداً أن 73% من إجمالي الشهداء هم من المسنين والنساء والأطفال.

وأشار "الثوابتة" في تصريحات تابعتها "الرسالة نت"، إلى أن أكثر من 400 شهيد وصلوا إلى مستشفيات القطاع، خلال الاستهداف الجوي المكثف لمنازل الآمنين في قطاع غزة.

وبيَّن أن الاحتلال قتل 174 طفلاً، و89 سيدة، و32 مُسناً، بينما استشهد 109 رجال خلال القصف الجوي المكثف على القطاع.

وأكد "الإعلامي الحكومي" أن 73% من الشهداء الذي قضوا الليلة، هم من فئة كبار السن والأطفال والنساء، ما يؤكد أن الاحتلال لديه النية المبيتة لاستكمال جريمة الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، في خرق فاضح للهدنة.

وحمَّلت حركة "حماس"، الوسطة والأمم المتحدة ومجلس الأمن، المسؤولية الكاملة أمام خرق سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

إلى ذلك، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة فجرا خلف مشاهد مروعة لاستشهاد مدنيين بينهم أطفال.

ودعا لازاريني في منشور على حسابه بمنصة إكس، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة العودة لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدا أن استهداف المدنيين ليلا بموجات من القصف العنيف كان مرعبا.

وأوضح أن استئناف الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، يزيد المعاناة واليأس، مشددا على ضرورة العودة لوقف إطلاق النار.