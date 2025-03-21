الأوقاف: الاحتلال يرفض للجمعة الثالثة تسليم أجزاء من "الإبراهيمي"

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الشيخ محمد مصطفى نجم، أن الاحتلال رفض للجمعة الثالثة على التوالي تسليم أجزاء كبيرة من الحرم الإبراهيمي وفتح أبوابه أمام المصليين الفلسطينيين.

وأكد الوزير "نجم"، في بيان له، الخميس، اطلعت عليه "الرسالة نت"، إن الوزارة رفضت استلام الحرم الإبراهيمي منقوصا منه أحد أجزائه المهمة لما في هذا من اعتراف بهذا الانتقاص، وهو أمر كانت الوزارة قد حددت موقفها منه منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وشدد الوزير على مواصلة الإصرار على استلام الحرم كاملا من دون تقصيم، رافضين أوامر الاحتلال المنتهكة لحقوق المسلمين في الصلاة في حرمهم بكافة ساحاته، ومصلياته، وأروقته.

وطالب "نجم"، المجتمع الدولي، بإيقاف اعتداءات الاحتلال التي أصبحت نهجا دائما وهو ما سيؤدي في حال السكوت عنها إلى السيطرة على الحرم من قبل المستعمرين الذين يعملون على تحويله لكنيس تلمودي.

ودعا وزير الأوقاف، أبناء الشعب الفلسطيني، إلى ضرورة حماية الحرم الإبراهيمي من خلال الوجود فيه، وشد الرحال إليه غدا الجمعة لما في هذا من تأكيد لهوية الحرم وحمايته من خطط الاحتلال.

ومن المتعارف عليه، هو فتح المسجد بشكل كامل أمام المسلمين 10 أيام فقط في العام؛ وهي أيام الجمعة من شهر رمضان، وليلة القدر، وعيدي الفطر والأضحى، وليلة الإسراء والمعراج، والمولد النبوي، ورأس السنة الهجرية.