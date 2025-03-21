حماس: الاحتلال يشنّ حربًا إعلامية ونفسية بالتوازي مع عدوانه على غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الاحتلال الإسرائيلي يشنّ حربا إعلامية ونفسية ممنهجة، بالتوازي مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة، بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني والنيل من صموده.

وقالت الحركة في بيان صحفي صدر اليوم الجمعة، إن الاحتلال لا يكتفي بسياسة القتل والتدمير والحصار والتجويع، بل يستخدم أدواته الإعلامية لنشر الشائعات وترويج الأكاذيب، وتوزيع منشورات مضلِّلة تستهدف معنويات المواطنين في غزة، وأصواتًا حرّة تدافع عن خيار المقاومة.

وأكدت "حماس" أن هذه الحملات تتقاطع في مضامينها مع خطابات صادرة عن جهات تتساوق مع الاحتلال، وتهاجم خيار المقاومة، ما يُسهم – بقصد أو بدون قصد – في خدمة أهداف الاحتلال الرامية لضرب وحدة الجبهة الداخلية.

وشددت الحركة على أن الشعب الفلسطيني سيبقى صامدًا ومتمسكًا بحقوقه الوطنية، وعلى رأسها خيار المقاومة الشاملة، باعتباره السبيل الأنجع للتحرر واستعادة الأرض والمقدسات.

ودعت "حماس" الإعلاميين والنشطاء إلى الانخراط في أوسع جهد إعلامي لمواجهة هذه الحملات التضليلية، كما دعت جماهير الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وأحرار الأمة، إلى الوقوف بجانب غزة ومقاومتها في معركتها العادلة من أجل الحرية والاستقلال.