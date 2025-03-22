إطلاق 5 صواريخ من لبنان نحو مستوطنات الشمال

دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة شمال فلسطين المحتلة، صباح السبت، بعد إطلاق خمسة صواريخ من لبنان.

وزعم جيش الاحتلال أنه رصد إطلاق 3 قذائف صاروخية من لبنان، نحو مستوطنة المطلة، وأن منظوماته الدفاعية اعترضتها.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن خمسة صواريخ أطلقت من لبنان نحو مستوطنات الشمال، وتم اعتراض ثلاثة منها، فيما سقط اثنان في الأراضي اللبنانية.

وأشارت أن إطلاق القذائف من لبنان هو الأول منذ 3 أشهر، معتبرة أنه "يشكل انتهاكًا خطيرًا من حزب الله".

وفي أعقاب إطلاق الصواريخ، شن الجيش الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا استهدف حارة العين في بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان

وحمّل وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ.

وقال إنه أصدر تعليمات للجيش بالرد على مصادر الإطلاق من لبنان، وأن "المطلة هي مثل بيروت".

وأضاف "لن نسمح بتكرار إطلاق النار من لبنان على البلدات الإسرائيلية في الجليل".