غارات (إسرائيلية) تستهدف مطار تدمر العسكري بسوريا

شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليل الجمعة/ السبت، غارات على مطار تدمر العسكري في سوريا.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن المقاتلات الحربية الإسرائيلية شنت غارات مستهدفة مطار تدمر العسكري في شرق حمص.

وأشار إلى أن أربع غارات على الأقل استهدفت المطار الذي يضم قوات أمن من السلطات الجديدة في سوريا.

ونقل "تلفزيون سوريا" عن مصادر خاصة، إن "طائرات حربية يرجح أنها تابعة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مطار تدمر العسكري ونقاطا عسكرية في المنطقة".

من ناحيته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه هاجم "قدرات إستراتيجية عسكرية بقيت في منطقة قاعدتي تدمير وتيفور السوريتين".

وقال إنه سيواصل العمل من أجل "إزالة كل تهديد على مواطني إسرائيل"؛ حسب تعبيره.

ويأتي هذا العدوان الجديد بعد أيام من غارات مماثلة استهدفت مقرات عسكرية قرب مدينة حمص، وأخرى أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص قرب مدينة درعا جنوبي سوريا؛ وهي ضمن سلسلة غارات مماثلة استهدفت مواقع متفرقة في البلاد.

ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شنت "إسرائيل" مئات الغارات على منشآت عسكرية وقواعد بحرية وجوية في أنحاء سورية، بدعوى منع استحواذ الإدارة الجديدة على ترسانة جيش النظام السابق.

كما توغل الجيش الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري، والواقعة على أطراف الجزء الذي تحتله "إسرائيل".

ووفق إحصاءات المرصد السوري استهدفت "إسرائيل" الأراضي السورية منذ مطلع العام الجاري، 32 مرة، أسفرت عن إصابة وتدمير نحو 40 هدفا ما بين مستودعات أسلحة وذخائر ومقرات ومراكز وآليات.

وتسببت تلك الضربات باستشهاد 12 شخصا، بينهم 5 من إدارة العمليات العسكرية، وإصابة آخر بجروح، واستشهاد 5 مدنيين، بالإضافة إلى 2 مجهولي الهوية يحملان الجنسية اللبنانية.