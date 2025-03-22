إعلام عبري: 100 ألف متظاهر في (تل أبيب) ضد قرارا استئناف الحرب على غزة

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن منظمي الاحتجاجات في تل أبيب أن نحو 100 ألف شخص شاركوا مساء أمس في واحدة من أكبر التظاهرات منذ السابع من أكتوبر، رفضًا لقرار الحكومة (الإسرائيلية) إقالة رئيس جهاز الشاباك، إضافة إلى استئناف الحرب على قطاع غزة.

وقد تجمع المتظاهرون فيما تسمى ساحة رابين وسط (تل أبيب)، حيث رفعوا شعارات منددة بالقرارات الحكومية، مطالبين بوقف التصعيد العسكري على غزة والبحث عن حلول سلمية للأزمة المستمرة.

وشدد المحتجون على ضرورة استبدال سياسات الحرب بسياسات أكثر فاعلية لحماية الأمن دون تدمير الأرواح والممتلكات. وتعتبر هذه التظاهرة من أكبر الاحتجاجات التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي منذ بداية العدوان على غزة في أكتوبر الماضي.

وتستمر الاحتجاجات في مختلف المدن (الإسرائيلية)، حيث يعبر المحتجون عن استيائهم من قرارات الحكومة الحالية وتصاعد العنف .